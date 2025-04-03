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Матчи псковского «Интера» собрали больше всего зрителей на Северо-Западе

Матчи любительского псковского клуба «Интер» собрали больше всего зрителей среди всех трансляций игр соревнований Северо-Западного федерального округа по футзалу. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

По итогам сезона ОФФ «Северо-Запад» представила сборную статистику среди всех турниров, прошедших на территории федерального округа в прошедшем сезоне. Команды из Псковской области смогли дважды зайти в призы состязаний и не одержали ни одной победы. Лидирует среди призёров Архангельская область, коллективы которой становились призёрами десять раз за прошедший сезон.

Псковская область отличилась в рейтинге самых популярных трансляций. Игры с участием псковского «Интера» в чемпионате СЗФО по футзалу среди мужчин оказались в топе самых просматриваемых на онлайн-трансляциях. Два первых места по этому показателю заняли матчи псковичей с «Армидой» (13,2 тысячи просмотров) и с «НПК Групп» (12,6 тысячи просмотров). В среднем матч с участием «Интера» смотрели 9,7 тысячи раз.

Напомним, что «Интер» занял седьмое место из восьми команд СЗФО.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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