ФАС предложила взимать до 10% от стоимости железнодорожного билета при возврате

13:10, 03 апреля 2025, ПАИ

ФАС предложила взимать до 10% от стоимости железнодорожного билета при его возврате, чтобы побороть перекупщиков, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Геннадия Магазинова.

«Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», – сказал Магазинов.

По его словам, служба видит, что билеты на поезда в пиковые сезоны пропадают сразу же после начала продаж, иногда это объясняют тем, что сейчас плата за возврат билетов близка к нулю, и люди их выкупают, а потом продают.

До 2020 года плата за возврат ж/д билета составляла около 250 рублей. Когда началась пандемия и последовавшие ограничения, начались массовые отмены билетов, было принято решение установить эту плату в размере одного рубля. Сейчас с учётом индексации плата составляет около трёх рублей за билет и не зависит ни от стоимости билета, ни от категории.