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Самые активные ТОС Псковской области поборются за победу в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Самые активные ТОС Псковской области поборются за победу в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», который стартует в регионе 7 апреля.

Здесь и далее: скриншоты сюжета «Первого Псковского»

Под руководством Анны Григорьевой жители дома № 39 на улице Ижорского Батальона в Пскове объединились в ТОС «VIP-персоны» и занялись благоустройством своего двора.

«В доме проживает много детей. Для того чтобы они могли заниматься в своём дворе, а не ходить по соседним, решили, что нам нужны детские и спортивные площадки», – отметила местная жительница и руководитель ТОС Анна Григорьева.

Женщина рассказала, что за три года им с соседями удалось поставить детскую и воркаут-площадки, а в планах – мягкое покрытие и новые скамейки. Активисты дома также собираются на субботники, помогают ветеранам и участвуют в благотворительных акциях.

Кроме того, соседнее ТОС «Тикон-Ретро» на улице Алёхина, 4 превратило пустырь в спортивную и детские площадки возле своего дома, сообщила председатель ТОС Татьяна Деренских.

Псковичи объединили усилия двух ТОС и создали новое, более масштабное пространство для отдыха «Белочкин хуторок» – с уличным освещением и скамейками. Они поборются за победу во второй раз.

Напомним, что в Псковской области около 800 ТОС. Подать заявку на конкурс проектов ТОС можно с 7 апреля – в администрации городских, сельских поселений и муниципальных округов.

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