О редком совпадении чисел рассказали в Псковском перинатальном центре

14:20, 03 апреля 2025, ПАИ

О редком совпадении чисел рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре. В марте в медучреждении помогли появиться на свет 252 новорождённым. Родились 126 девочек и 126 мальчиков. «Полное равновесие случается крайне редко», – отметили в перинатальном центре, добавив, что среди малышей было две двойни.

В Великолукском родильном доме в марте появились 69 малышей: 36 мальчиков и 33 девочки.

В марте 56 женщин стали многодетными мамами, родив третьего ребенка, у 26 семей родился четвертый ребенок, девять женщин стали мамами в пятый раз, две мамы родили шестого ребенка, одна мама – седьмого, две женщины стали мамами в восьмой раз.