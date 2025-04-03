О редком совпадении чисел рассказали в Псковском перинатальном центре
О редком совпадении чисел рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре. В марте в медучреждении помогли появиться на свет 252 новорождённым. Родились 126 девочек и 126 мальчиков. «Полное равновесие случается крайне редко», – отметили в перинатальном центре, добавив, что среди малышей было две двойни.
В Великолукском родильном доме в марте появились 69 малышей: 36 мальчиков и 33 девочки.
В марте 56 женщин стали многодетными мамами, родив третьего ребенка, у 26 семей родился четвертый ребенок, девять женщин стали мамами в пятый раз, две мамы родили шестого ребенка, одна мама – седьмого, две женщины стали мамами в восьмой раз.
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