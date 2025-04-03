Стадион «Экспресс» реконструируют в Великих Луках

14:36, 03 апреля 2025, ПАИ

Стадион «Экспресс» в Великих Луках реконструируют, сообщил директор клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков во время встречи с болельщиками команды 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского коллектива.

Реконструкция стадиона необходима в свете требований обеспечения безопасности при проведении матчей, уточнил Сергей Поварещенков.

Сезон Второй лиги дивизиона «Б», где выступает великолукский коллектив, стартовал 30 марта домашним матчем с раменским «Сатурном». Игра завершилась вничью – 2:2.

Следующая игра пройдёт также на стадионе «Экспресс» 6 апреля против «Коломны».

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