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Общество

Псковская полиция разоблачила фейк о рейдах ГАИ

Жителей Псковской области предупредили о распространении фейков о рейдах Госавтоинспекции, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В средствах массовой информации, сообществах в социальных сетях, Telegram-каналах Псковской области распространяется информация, содержащая в себе перечень рейдовых мероприятий Госавтоинспекции и даты их проведений. Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности», – отметили в ведомстве.

Управление МВД России по Псковской области призывает граждан, представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, пользоваться информацией исключительно из проверенных, официальных источников.

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