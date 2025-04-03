Псковская полиция разоблачила фейк о рейдах ГАИ
Жителей Псковской области предупредили о распространении фейков о рейдах Госавтоинспекции, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«В средствах массовой информации, сообществах в социальных сетях, Telegram-каналах Псковской области распространяется информация, содержащая в себе перечень рейдовых мероприятий Госавтоинспекции и даты их проведений. Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности», – отметили в ведомстве.
Управление МВД России по Псковской области призывает граждан, представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, пользоваться информацией исключительно из проверенных, официальных источников.
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