Псковская полиция разоблачила фейк о рейдах ГАИ

14:37, 03 апреля 2025, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о распространении фейков о рейдах Госавтоинспекции, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В средствах массовой информации, сообществах в социальных сетях, Telegram-каналах Псковской области распространяется информация, содержащая в себе перечень рейдовых мероприятий Госавтоинспекции и даты их проведений. Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности», – отметили в ведомстве.

Управление МВД России по Псковской области призывает граждан, представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, пользоваться информацией исключительно из проверенных, официальных источников.