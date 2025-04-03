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Общество

Народное голосование за лауреатов премии «Служение» стартовало в России

Народное голосование за лауреатов премии «Служение» стартовало в России, сообщили ПАИ организаторы.

Проголосовать за лучшие проекты и достойные инициативы сможет каждый, для этого нужно войти на портал «Госуслуги», на странице «Решаем вместе. Голосования» перейти в раздел «Народное голосование в рамках всероссийской муниципальной премии «Служение». В каждой из номинаций можно выбрать один проект. Голосование продлится до 13 апреля включительно.

За каждым из проектов стоят судьбы людей, которые нашли место подвигу в обыденной жизни. Также показаны и истории рядовых работников и тех, кто стремится сохранить историю и культуру для будущих поколений, отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдёт в апреле. Она состоится в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Награду получат 30 финалистов премии.

Отметим, что организатором премии «Служение» выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.

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