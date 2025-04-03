Формирование образа российской промышленности в медиа обсудили на «Федеральной практике» Минпромторга в Пскове

15:56, 03 апреля 2025, ПАИ

Сессия «Образ российской промышленности в медиа» прошла в рамках выездной стажировки «Федеральная практика», организованной Минпромторгом России в Пскове, в четверг, 3 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители пресс-служб региональных органов власти СЗФО, промышленных предприятий обсудили общественное восприятие промышленности и его трансформацию, кейсы взаимодействия федеральных и региональных СМИ с производствами, перспективы развития промышленного туризма.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Экспертами на сессии выступили советник министра промышленности и торговли России Дмитрий Лысков, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко и директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Дарья Долгих. Модератором сессии стал заместитель директора государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

Выездная стажировка Минпромторга РФ «Федеральная практика» проходит в Пскове 3-4 апреля. Ее участниками стали более 400 представителей промышленных предприятий, органов исполнительной власти, курирующих экономику, со всего Северо-Запада России.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».