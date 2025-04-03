Турнир по хоккею памяти подвига 6-й роты пройдёт в Пскове

17:06, 03 апреля 2025, ПАИ

Посвящённый памяти подвига 6-й роты турнир по хоккею среди юношей 2009-2010 годов рождения пройдёт в псковском Ледовом дворце с 11 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В соревнованиях примут участие восемь команд из Пскова, Москвы, Гомеля, Санкт-Петербурга, Мурманска, Великого Новгорода и Кондопоги. Псков представит клуб «Торнадо» – в группе он сыграет с московскими «Морскими львами», белорусским «Гомелем» и петербургским «Спартаком».

Команды, занявшие первое и второе места групп, выйдут в полуфинал соревнований, а остальные разыграют места с пятого по восьмое. Финальная игра состоится 13 апреля в 13:00.

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