Иностранец пытался подкупить псковского таможенника

16:38, 03 апреля 2025, ПАИ

Иностранный гражданин пытался дать взятку таможенному инспектору пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в феврале иностранец попытался передать таможеннику взятку в 200 евро, чтобы его знакомый избежал административной ответственности за нарушение при международной перевозке груза.

Однако таможенный инспектор отказался от взятки, а противоправные действия иностранца пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни.

Себежский районный суд признал иностранца виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.