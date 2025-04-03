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Происшествия

Иностранец пытался подкупить псковского таможенника

Иностранный гражданин пытался дать взятку таможенному инспектору пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Иностранец пытался подкупить псковского таможенника. Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Установлено, что в феврале иностранец попытался передать таможеннику взятку в 200 евро, чтобы его знакомый избежал административной ответственности за нарушение при международной перевозке груза.

Однако таможенный инспектор отказался от взятки, а противоправные действия иностранца пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни.

Себежский районный суд признал иностранца виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

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