Иностранец пытался подкупить псковского таможенника
Иностранный гражданин пытался дать взятку таможенному инспектору пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Установлено, что в феврале иностранец попытался передать таможеннику взятку в 200 евро, чтобы его знакомый избежал административной ответственности за нарушение при международной перевозке груза.
Однако таможенный инспектор отказался от взятки, а противоправные действия иностранца пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни.
Себежский районный суд признал иностранца виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.