Еще один асфальтобетонный завод запустили в Псковской области к дорожному сезону

18:04, 03 апреля 2025, ПАИ

Асфальтобетонный завод в урочище Рытово запустили к дорожному сезону, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Технический запуск завода был произведен сегодня, 3 апреля.

Первую асфальтобетонную смесь, произведенную заводом, направят на ямочный ремонт региональных дорог.

Ранее сообщалось, что накануне нового дорожного сезона в Псковской области запускают асфальтобетонные заводы. Контракты на дорожные работы в большинстве заключены заранее. Активный сезон дорожных работ начнется в ближайшие несколько недель.