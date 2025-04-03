Еще один асфальтобетонный завод запустили в Псковской области к дорожному сезону
Асфальтобетонный завод в урочище Рытово запустили к дорожному сезону, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Технический запуск завода был произведен сегодня, 3 апреля.
Первую асфальтобетонную смесь, произведенную заводом, направят на ямочный ремонт региональных дорог.
Ранее сообщалось, что накануне нового дорожного сезона в Псковской области запускают асфальтобетонные заводы. Контракты на дорожные работы в большинстве заключены заранее. Активный сезон дорожных работ начнется в ближайшие несколько недель.
Псковичей просят помочь в сборе гуманитарной помощи для военных и жителей Херсонской области
Региональным опытом развития тосовского движения поделились законодатели Северо-Запада