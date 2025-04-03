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Общество

Еще один асфальтобетонный завод запустили в Псковской области к дорожному сезону

Асфальтобетонный завод в урочище Рытово запустили к дорожному сезону, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Технический запуск завода был произведен сегодня, 3 апреля.

Первую асфальтобетонную смесь, произведенную заводом, направят на ямочный ремонт региональных дорог.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ранее сообщалось, что накануне нового дорожного сезона в Псковской области запускают асфальтобетонные заводы. Контракты на дорожные работы в большинстве заключены заранее. Активный сезон дорожных работ начнется в ближайшие несколько недель.

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