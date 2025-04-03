Более 50% псковичей не хотят строить карьеру руководителя – исследование

17:11, 03 апреля 2025, ПАИ

54 % опрошенных жителей Пскова рассказали, что предпочитают горизонтальный карьерный рост вертикальному. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Карьерные амбиции у большинства респондентов не связаны с традиционным вертикальным ростом. 54 % участников опроса карьере руководителя предпочитают прокачивать навыки, увеличивать доход и расширять зону своей ответственности, не занимая при этом руководящих должностей.

Такой выбор объясняется рядом факторов. Так, для 50 % людей горизонтальный рост привлекательнее из-за возможности увеличить заработную плату без выполнения управленческих обязанностей, ещё 48 % уверены, что такой подход поможет сохранить баланс между личной жизнью и работой, а 33 % отметили, что смена ряда обязанностей позволяет развивать навыки, оставаясь на прежней позиции.

Интересующихся в вертикальном росте оказалось только 45 %. Основными преимуществами продвижения по управленческой должности для 60 % опрошенных стало повышение зарплаты, для 38 % – желание стать экспертом в своей сфере и 35 % – стремление расширить свои навыки и профессиональный кругозор.

В целом жители Псковской области оценивают удовлетворенность своей карьерой на семь баллов, а 45 % респондентов оценили свою текущую карьерную траекторию на восемь – десять баллов.