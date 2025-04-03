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Общество

Мастер-класс, народное гулянье, концерт: пасхальный фестиваль начинается в Пскове

В Пскове проходит пасхальный фестиваль, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

На 10 апреля запланирован мастер-класс по созданию пасхальных украшений – подвеса в форме яйца и венка из веток. Для участия в них потребуется предварительная запись через сообщения в сообществе центра.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Главное событие фестиваля – празднование Пасхи 20 апреля у храма Александра Невского. Горожан ждут гулянья с участием творческих коллективов, мастер-класс по колокольному звону, традиционные забавы – катание яиц и демонстрация казачьей фланкировки. Вход на праздник свободный.

21 апреля в Доме офицеров пройдет концерт с выступлением ансамбля «Сказ», театра танцев «Русские узоры», фольклорного ансамбля «Коляда» и студии классического танца «Щелкунчик». О том, как можно будет забрать бесплатный пригласительный билет, организаторы объявят отдельно.

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