Только 24% мужчин-россиян положительно относятся к уходу за собой

17:32, 03 апреля 2025, ПАИ

Только 24 % опрошенных россиян положительно относятся к тренду на мужской уход за собой, когда кроме шампуня и геля для душа в бьюти-рутину входят бальзамы для губ, кремы и другие косметические средства. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Ещё 22 % респондентов считают подобные действия лишними. Среди участников опроса от 18 до 24 лет скептиков значительно меньше – всего 13 %.

Интересно, что 56 % россиянок 21–55 лет уверены, что внешний вид отражает статус мужчины, а ещё 22 % придерживаются мнения, что подобные требования актуальны только для офисных сотрудников.

Сравнивая отношение к вопросам красоты, опрос показал, что 71 % россиянок периодически ощущают давление общества, требующего соответствия «стандартам красоты», а 21 % из них сильно подвержены мнению окружающих о своей внешности. Среди мужчин этот показатель значительно ниже – 17 %.