Псковичей просят помочь в сборе гуманитарной помощи для военных и жителей Херсонской области

17:47, 03 апреля 2025, ПАИ

Псковичей просят помочь в сборе гуманитарной помощи для военных и жителей Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в гуманитарной службе «БлагоДарю» при храме Александра Невского в Пскове.

Сбор продолжится до конца апреля – начала мая, а потом начнется снова. «Эта работа у нас не прекращается. Мы постоянно куда-то доставляем то, что удалось собрать», – рассказала помощник руководителя центра вещевой помощи «БлагоДарю» Ольга Зенькович.

Организаторам уже помогают волонтёры, но пока этих усилий не хватает, а в гумслужбу поступила большая заявка от военных. Им требуется тактическое снаряжение, медикаменты, маскировочные сети, окопные свечи, метизы, сухпайки и другие вещи. Мирным гражданам необходима одежда, лекарства, предметы гигиены, в том числе подгузники для малышей и взрослых, продукты. Приносить вещи можно в храм Александра Невского, там же можно принять участие в сборе благотворительных средств. Средства можно опускать в специальный ящик для пожертвований, который расположен в центре храма.

Список того, что можно приносить: масксети, генераторы 6-7 кВт и 3-5 кВт, жгуты, бандажи, левомицетин, цефтриаксон, азитромицин, амоксициллин, энтерофурил, димедрол, ибупрофен, кеторол, омепразол, мексидол, лоперамид, нейромидин, актовегин, бромгексин, амброксол, бетагистин, поливитамины, спрей от боли в горле, окопные свечи, скобы, гвозди, рыболовные сети, саморезы, мешки строительные, сухой душ, бензопила, пауэрбанки, тактические фонарики на пальчиковых батарейках, пальчиковые батарейки, рации, тактические пояса, пятиточечные ремни для автомата, рюкзаки, газовые плитки, подсумки, сетка-рабица, новые носки и трусы, продукты питания по типу сухпайков.