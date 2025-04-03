Как из одной юбки сделать несколько, объяснила эксперт

19:52, 03 апреля 2025, ПАИ

Как из одной юбки сделать сразу несколько вариантов других юбок, объяснила руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Самый оптимальный вариант построить выкройку на миллиметровке по своим меркам. Мерки самому снимать сложно, поэтому нужен кто-то, кто их снимет. Описание, как снимать мерки, есть и в учебниках, и в интернете. И так, снимаем мерки, строим выкройку. Например, берём обхват талии и делим на два – у нас получился полуобхват, к которому мы прибавляем два сантиметра. Надо не ошибиться и точно всё посчитать», – объяснила Ольга Поспелова.

Выкройки можно также моделировать – это когда из базовой конструкции, которая была построена, можно получить другие варианты юбок, отметила гостья студии.

«Например, вы строите прямую юбку и из одной этой конструкции можно получить коническую юбку, с разрезом, с различными складками, юбку-карандаш, годе. По сути нам нужна одна выкройка, которую вы один раз построили для юбки, и если вы не изменяетесь в размерах, то из одной выкройки можно получить кучу разный выкроек», – рассказала Ольга Поспелова.

После создания выкройки уже идёт раскладка на ткани. Однако ткань тоже необходимо подготовить и постирать, поскольку ткани дают усадку и при стирке они имеют свойство уменьшаться, добавила эксперт.