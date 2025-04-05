Пскович выиграл серебро на всероссийских соревнованиях по фехтованию во Владимирской области

18:28, 03 апреля 2025, ПАИ

Пскович Роман Колычев стал серебряным призёром всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах среди юношей до 15 лет «Владимиро-Суздальская Русь». Состязания прошли в Коврове (Владимирская область) 3 апреля. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсмена Элла Полторацкая.

За победу в турнире боролись более 100 спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Псковскую команду представляли Роман Колычев и Марко Мюллер.

Роман Колычев занял второе место квалификационного отбора и в плей-офф добрался до финала, где уступил Елисею Андрееву из Москвы со счётом 6:12.

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