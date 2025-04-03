Мне повезло с моим округом – депутат Юрий Бурлин

18:01, 03 апреля 2025, ПАИ

Как проходят встречи с ветеранами, которым вручают юбилейные медали, какие проблемы их волнуют, в чём плюсы и минусы жизни в историческом центре города и какая школа готовится к капитальному ремонту – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 1 Юрием Бурлиным.

80 ветеранов войны

– В этом году у всех муниципальных депутатов очень важная миссия – вы вручается медали ветеранам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сколько уже таких встреч прошло, сколько ещё предстоит? И что вы вынесли для себя из этой работы?

– В округе живёт около 80 таких замечательных людей. Получилось обойти порядка 60. Это люди с удивительной энергетикой, они очень благодарны, что о них помнят, вручают им награды, цветы. Все юбилейные медали они бережно хранят. И когда им желаешь, чтобы награды приумножались, настроение поднимается.

А для нас это возможность сказать им слова благодарности. Не всех, конечно, удаётся найти, кто-то уезжает – забирают родственники, кто на дачу уже уехал, повёз рассаду. У нас выработан определённый алгоритм оповещения: обзваниваем, находим, предупреждаем о своём приезде. Это пожилые люди, одной нашей жительнице в августе исполнится 100 лет, но, представляете, она довольно бодро встретила нас. «Гвозди б делать из этих людей» – лучше не скажешь.

– С какими-то просьбами обращаются, может быть, свои проблемы озвучивают?

– Я бы сказал не с личными, а общими: с обустройством двора, установкой площадки, порядком в подъезде.

– И как вы реагируете?

– Подобные замечания о болевых точках помогают определить вектор дальнейшей работы, понять, в каком направлении двигаться.

О старом жилом фонде

– Мы плавно переходим к жизни и работе в округе, в историческом центре, где с одной стороны много старых зданий с ветхими сетями, подвалами, старыми деревьями. С другой – много парков, благоустроенных локаций, туристических мест. Всё-таки преимуществ больше?

– В подобных случаях, говорю, что стакан наполовину пуст и наполовину полон. Но в округе всё же больше преимуществ, а проблемы есть у всех. В городе, а особенно в его центре, всё делается, чтобы Псков цвёл, был чист. А старый жилой фонд подразумевает большое количество вызовов: там – крыша, там – подвал. К тому же центр города подразумевает обратную связь не только от жителей округа, но и всего Пскова и это, конечно, замечательно. Очень люблю свой округ, много гуляю, здесь ведь появляются новые здания, «Октябрь» отремонтировали, куда переехала библиотека, новый пешеходный мост открыли. Я считаю, что мне в хорошем смысле повезло с округом. Ну а проблема с домами с точки зрения состояния жилого фонда остаётся. Но и эти вопросы решаются постепенно. Есть моменты, связанные с историческими объектами, которые находятся в стороне Финского парка. Они тоже проходят определённый путь, и, дай Бог, эти памятники восстановят.

– Вы говорите, что у домов есть проблемы: подвалы, крыши. Но это же в основном работа управляющих компаний. Как вы с ними взаимодействуете? Приходится ли вам, как депутату, быть связующим звеном между жителями и «управляйкой»?

– У меня сложились достаточно такие конструктивные взаимоотношения с управляющими компаниями. У нас в центре города работает три основных компании. Основная проблема в том, что жильцы считают, что за оплату квадратных метров можно сделать что-то космическое. Задача управляющих компаний донести информацию, разъяснить, но, увы, на встречи приходит лишь несколько человек. Людям сложно осознавать, что это их собственность, а значит, их ответственность и что управляющие компании – частные структуры.

Вот и получается, что управляющим организациям невыгодно управлять старым фондом, они начинают отказываться от подобных домов. Другие же компании не очень хотят заходить в центр города. Ведь от малоквартирного дома, где до 20 квартир на содержание жилого фонда они соберут всего несколько тысяч рублей. Да, у нас есть муниципальная управляющая компания, она берёт дома, от которых отказывается частная. Но и здесь свой вызов – у них дома расположены в разных местах города.

Об «управляйках» и ремонте школ

– Какую оценку управляющим компаниям, которые работают в округе, вы бы поставили?

– Три с плюсом. Повторю, что у домов старого фонда много проблем и управляющие компании начинают взвешивать, брать дом или не брать. И ты начинаешь понимать, что со своим домом остаёшься один на один. Я бы сказал, что это технические сложности перехода.

– В прошлом году в вашем округе реализовывался большой проект, прямо скажем, не без проблем, капитальный ремонт школы № 2, который завершили с задержкой. Почему так получилось и какие из этого можно сделать выводы, чтобы предотвратить подобные ситуации?

– В этом году уже начали предотвращать. Существует так называемая технологическая последовательность. Одна из проблем, которая возникла, очень большое углубление подвала. Никто подобного не ожидал, в том числе подрядчик. Затем – там нюансы, там вопросы, важные для технологии. Поэтому и задержки пошли, но к Новому году они уже переехали в отремонтированное здание. Отдадим себе отчёт, что такого ремонта там не было давно, а может, и не будет. Сейчас на очереди школа № 1. Подготовлен большой проект, пока идёт поиск средств. Во всех новых проектах прорабатываются прежние ошибки, чтобы не допустить их повторения.