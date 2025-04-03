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Общество

Псковичка отсудила у недобросовестного предпринимателя более 400 тысяч рублей за бракованную мебель

Псковичка отсудила у недобросовестного предпринимателя более 400 тысяч рублей за бракованную мебель. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина заключила договор с индивидуальным предприятием, согласно которому работы должны были завершиться за 45 дней, но сроки были сорваны, а мебель привезли с дефектами. Ранее жительница Пскова внесла предоплату, а после указала на недостатки, но предприниматель её игнорировал. Обращения к поставщику также остались без ответа, поэтому заказчица обратилась в суд, а затем и к судебным приставам.

В отделение судебных приставов Пскова № 2 поступил исполнительный документ о взыскании с предпринимателя задолженности в размере 413 тысяч рублей, в которые вошли стоимость бракованного товара, неустойка, компенсация морального вреда и расходы на юристов.

Для обеспечения возврата задолженности судебный пристав вынес запрет на регистрацию двух автомобилей, принадлежащих должнику, а также ограничил его в праве выезда за пределы страны.

Мужчина обнаружил запрет на регистрационные действия при попытке продажи машины и полностью погасил задолженность. Псковичка получила денежные средства в кратчайшие сроки, уточнили в пресс-службе.

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