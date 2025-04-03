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Экономика

Банк России предложил усилить ответственность за расчёты криптовалютами

Банк России предложил ужесточить ответственность за использование криптовалют в расчётах внутри России, несмотря на возможность их применения в международной торговле в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом пишет РБК со ссылкой на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании Госдумы РФ.

Регулятор выступает против проникновения криптовалют во внутреннее денежное обращение, подчеркнула глава Банка России. При этом ЦБ готов допустить инвестиции в криптовалюты внутри России, но только для особо квалифицированных участников в рамках ЭПР. Критерии для таких инвесторов всё ещё обсуждаются.

В то же время Банк России положительно относится к использованию криптовалют во внешнеэкономической деятельности и уже реализует несколько проектов в рамках принятого в 2024 году закона, отметила Эльвира Набиуллина.

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