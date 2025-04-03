Экскурсия «Городские истории. Запсковье» пройдёт 5 апреля

21:42, 03 апреля 2025, ПАИ

Историческую прогулку «Городские истории. Запсковье» организует Псковский музей-заповедник в субботу, 5 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Вместе с гидом участники пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» реки Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы. Истории о Запсковье будут сопровождать прогулку. Также гости смогут познакомиться с интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королём Густавом II Адольфом.

Экскурсия начнётся в 15:00, сбор у информационного центра музея (улица Кремль, 4). Мероприятие платное, подробности по телефону (8 8112) 66-33-11.