Врач предупредила об опасности УФ-лучей даже в пасмурную погоду

21:57, 03 апреля 2025, ПАИ

Защита от солнца имеет решающее значение для здоровья кожи. Воздействие ультрафиолетовых лучей вызывает повреждение клеток, что приводит к преждевременному старению кожи, появлению морщин и пигментации. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-дерматокосметолог Исита Ханалиева.

Ультрафиолетовое излучение повышает риск развития рака кожи, включая меланому, и снижает иммунный ответ организма. Специалист подчеркнула, что выбор солнцезащитного средства должен основываться на типе кожи, а также на составе и текстуре косметических продуктов.

Существует множество форматов солнцезащитных средств: тональники, основы под макияж, пудры, кремы и спреи. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе.

Для сухой кожи подойдут увлажняющие кремы с SPF, содержащие масла и глицерин. Людям с жирной кожей стоит обратить внимание на лёгкие некомедогенные формулы с гелевой или матирующей текстурой. Комбинированной коже подойдут сбалансированные средства с пудровыми компонентами для Т-зоны лица и увлажняющими компонентами для щёк. Людям с чувствительной кожей рекомендуется выбирать минеральные составы с минимальным количеством добавок и без ароматизаторов.