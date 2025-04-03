Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач предупредила об опасности УФ-лучей даже в пасмурную погоду

Защита от солнца имеет решающее значение для здоровья кожи. Воздействие ультрафиолетовых лучей вызывает повреждение клеток, что приводит к преждевременному старению кожи, появлению морщин и пигментации. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-дерматокосметолог Исита Ханалиева.

Ультрафиолетовое излучение повышает риск развития рака кожи, включая меланому, и снижает иммунный ответ организма. Специалист подчеркнула, что выбор солнцезащитного средства должен основываться на типе кожи, а также на составе и текстуре косметических продуктов.

Существует множество форматов солнцезащитных средств: тональники, основы под макияж, пудры, кремы и спреи. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе.

Для сухой кожи подойдут увлажняющие кремы с SPF, содержащие масла и глицерин. Людям с жирной кожей стоит обратить внимание на лёгкие некомедогенные формулы с гелевой или матирующей текстурой. Комбинированной коже подойдут сбалансированные средства с пудровыми компонентами для Т-зоны лица и увлажняющими компонентами для щёк. Людям с чувствительной кожей рекомендуется выбирать минеральные составы с минимальным количеством добавок и без ароматизаторов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 апреля 2025

Соглашение о сотрудничестве подписали псковская библиотека и Союз женщин России
03 апреля 2025

Посвящённый 45 городам воинской славы патриотический проект одобрил Александр Бастрыкин
03 апреля 2025

Плювиограф используют в работе специалисты Псковского гидрометцентра
03 апреля 2025

Кто получит повышенную зарплату в мае, рассказали россиянам
03 апреля 2025

День беременных проведут в великолукском роддоме
03 апреля 2025

Работы по благоустройству парка в Пушкинских Горах начались в рамках ФКГС
03 апреля 2025

Пути решения проблем адаптации иностранных студентов в вузах обсудили в Общественной палате Псковской области
03 апреля 2025

О развитии гидрометеослужбы региона рассказала Тала Нещадимова Михаилу Ведерникову

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...