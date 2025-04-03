Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Стругокрасненском районе Lada вылетела на встречку и врезалась в Land Rover

Водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением – машина выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с внедорожником Land Rover. ДТП произошло в селе Новоселье Стругокрасненского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП в Стругокрасненском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Водители и пассажиры отказались от медицинской помощи.

На месте работали пожарные, бригада скорой помощи и инспекторы ГАИ. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 апреля 2025

В Стругокрасненском районе Lada вылетела на встречку и врезалась в Land Rover
03 апреля 2025

Двух нарушителей правил пожарной безопасности выявили в Плюсском районе
03 апреля 2025

Иностранец пытался подкупить псковского таможенника
03 апреля 2025

45-летний мужчина пропал в Острове
03 апреля 2025

Четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области
03 апреля 2025

41 пожар ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки
03 апреля 2025

Пскович украл из магазина банку кофе, угрожая продавцам пинцетом
03 апреля 2025

Великолучанин проведёт в тюрьме четыре года за торговлю марихуаной

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...