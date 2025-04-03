В Стругокрасненском районе Lada вылетела на встречку и врезалась в Land Rover
Водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением – машина выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с внедорожником Land Rover. ДТП произошло в селе Новоселье Стругокрасненского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водители и пассажиры отказались от медицинской помощи.
На месте работали пожарные, бригада скорой помощи и инспекторы ГАИ. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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