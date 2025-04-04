Определён список тем для Псковских архивных чтений

07:20, 04 апреля 2025, ПАИ

Все заявки участников международной научно-практической конференции «История, архивы и общество» обработаны, теперь идёт верстка программы, сообщается в телеграм-канале Госархива Псковской области.

Напомним, XX Псковские архивные чтения, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., пройдут в Пскове 17 – 19 апреля.

В программу конференции включены более 70 докладов историков, архивистов, работников музеев, краеведов из 18 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Автономного территориального образования Гагаузия.

Среди тем: кинохроника Великой Отечественной войны как исторический источник и документ, эвакуация населения и организация работы эвакопунктов, география переселения, вопросы сбережения здоровья детей в годы блокады Ленинграда, борьба с бандитизмом и военными преступлениями, деятельность духовенства в годы войны.

«Речь пойдет не только о годах Великой Отечественной войны, но и о том, что ей предшествовало, о том, как восстанавливалась страна. Особое внимание будет уделено значению личности – это герои войны и их подвиги. Отрадно, что немало заявок поступило от студентов. Мы очень ждем всех наших экспертов на площадке конференции в Пскове», - отметила директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.