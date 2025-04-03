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Общество

Плювиограф используют в работе специалисты Псковского гидрометцентра

Парк приборов Гидрометцентра Псковской области обновился за последнее время. Об этом доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в рамках рабочей встречи, которая прошла в четверг, 3 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Модернизация оборудования позволяет не только увеличить количество наблюдений, но и повысить их качество, отметила Тала Нещадимова.

В частности, в этом году в эксплуатацию будет введён плювиограф, который позволит фиксировать количество и интенсивность осадков.

Также специалистами подготовлена материально-техническая база для внесения в Государственный водный реестр малых водных объектов. В прошлом году в реестр было включено шесть малых рек Псковской области.

«Мы планируем сохранить темп работы, чтобы население и органы власти своевременно получали информацию о погоде. Синоптики работают в режиме 24 на 7, чтобы оперативно предупреждать всех заинтересованных о погодных изменениях», – подчеркнула Тала Нещадимова.

Глава региона отметил, что точность прогнозов погоды важна как для жителей региона, так и для представителей различных отраслей, таких как сельское хозяйство, природопользование, электроэнергетика и другие. «От точности прогнозов зависит, насколько быстро мы сможем подготовиться к тем или иным погодным условиям», – подчеркнул Михаил Ведерников и выразил благодарность руководителю и коллективу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за их работу.

Ранее сообщалось, что восемь метеостанций работает в Псковской области.

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