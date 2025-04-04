Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Печь калачики советует сегодня народный календарь

4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который жил в IV веке, сообщает calend.ru.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Теплый, Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь — «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь.

Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Приготовить такое лакомство несложно. Нужно взять 200 граммов сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара, все смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

В Псковской области снова выпадет снег и наступят морозы
04 апреля 2025

​Мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами
04 апреля 2025

Печь калачики советует сегодня народный календарь
03 апреля 2025

Делегация Парламентской ассоциации Северо-Запада России оценила образовательные возможности ПсковГУ
03 апреля 2025

Соглашение о сотрудничестве подписали псковская библиотека и Союз женщин России
03 апреля 2025

Псковские и брестские профсоюзы усилят сотрудничество
03 апреля 2025

Делегация Псковской области представила регион на всероссийском форуме президентов школ
03 апреля 2025

Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз в зону СВО

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...