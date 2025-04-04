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Международный день интернета отмечается 4 апреля

4 апреля отмечается День интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II и приурочен к дню преставления святого Исидора Севильского, сообщает calend.ru.

Католический святой Исидор Севильский получил известность не только благодаря своему благочестию, но и любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов.

Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов великой Латинской Церкви. Некоторые историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в средние века.

Исидор Севильский является автором 20-томного труда «Этимология» (лат. Etymologiae). Это была, по существу, первая в мире энциклопедия. В ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи.

Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора ещё и покровителем пользователей компьютеров и интернета.

Католическая церковь избрала его покровителем интернета, основываясь, прежде всего, на том, что всемирная сеть — это огромная сокровищница практического и теоретического человеческого знания. А Исидор создал один из прообразов современного интернета — энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия.

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