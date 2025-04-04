В Псковской области снова выпадет снег и наступят морозы

08:52, 04 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области ожидается резкая смена погоды, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова во время рабочей встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

11-12 апреля может выпасть снег, а температура понизится до отрицательных значений и ночью, и днём.

Ранее сообщалось, что в апреле среднемесячная температура воздуха по Псковской области составит +5,1…+6,6 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне 34–44 мм. Таким образом, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5–1 градус выше климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 90–140 % от климатической нормы.