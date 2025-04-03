Кардиолог раскрыла причины инфарктов у молодых людей

23:08, 03 апреля 2025, ПАИ

Курение и вейпинг способствуют образованию атеросклеротических бляшек и вызывают спазм артерий. Кроме того, проблемы с сердцем могут быть вызваны неправильным питанием и стрессом, сообщила врач-кардиолог Наталия Золотарева в интервью «Известиям» 3 апреля.

По словам специалиста, у курильщиков риск инфаркта в два – четыре раза выше, чем у тех, кто не курит. При этом опасны даже лёгкие сигареты и электронные устройства. Вейпы, несмотря на распространённое мнение об их безопасности, содержат токсичные вещества, которые нарушают функцию эндотелия – слоя клеток, защищающего сосуды.

Неправильное питание также может привести к инфаркту. Эксперт объяснила, что избыток насыщенных жиров (красное мясо, фастфуд), трансжиров (кондитерские изделия, маргарин) и простых углеводов (сахар, белый хлеб) приводит к ожирению, дислипидемии и резистентности к инсулину. Эти состояния являются основой для развития атеросклероза.

Особенно опасна привычка заедать стресс или регулярно употреблять продукты с высоким содержанием соли. Развивающаяся на этом фоне гипертония перегружает сердце и ускоряет износ артерий, отметила кардиолог.

Ранее сообщалось, врачи рассказали о главной опасности вейпинга – «попкорновой болезни».