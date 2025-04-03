Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз в зону СВО

23:12, 03 апреля 2025, ПАИ

Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз для бойцов одного из спецподразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Необходимый груз и профсоюзную минеральную воду «Хиловская» передали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и руководители региональных отраслевых профсоюзов в четверг, 3 апреля.

Региональный совет профсоюзов с самого начала СВО принимает активное участие в таких акциях поддержки российских военнослужащих, которые исполняют свой долг перед Родиной в зоне СВО, отметил Игорь Иванов. При этом он подчеркнул, что псковские профсоюзы, которые объединяют в своих рядах более 45 тысяч работающих граждан, своим трудом укрепляют тыл и тем самым приближают победу.