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Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз в зону СВО

Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз для бойцов одного из спецподразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Необходимый груз и профсоюзную минеральную воду «Хиловская» передали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и руководители региональных отраслевых профсоюзов в четверг, 3 апреля.

Региональный совет профсоюзов с самого начала СВО принимает активное участие в таких акциях поддержки российских военнослужащих, которые исполняют свой долг перед Родиной в зоне СВО, отметил Игорь Иванов. При этом он подчеркнул, что псковские профсоюзы, которые объединяют в своих рядах более 45 тысяч работающих граждан, своим трудом укрепляют тыл и тем самым приближают победу.

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