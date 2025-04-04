Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов находится в Псковской области с рабочим визитом

09:49, 04 апреля 2025, ПАИ

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов находится в пятницу, 4 апреля, в Псковской области с рабочим визитом.

Глава Минпромторга и губернатор Псковской области Михаил Ведерников примут участие в стажировке «Федеральная практика», которая в эти дни объединила около 400 федеральных экспертов, представителей органов власти и бизнес-сообщества со всего СЗФО. В рамках стажировки также работает выставка промышленности Псковской области.

Антон Алиханов и Михаил Ведерников посетят и ряд крупных промышленных предприятий региона, в частности, они осмотрят производственные площадки завода «СКТ Групп», завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», а также оценят современные инновационные технологии и новые разработки лабораторий Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.