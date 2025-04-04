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Происшествия

Четырёх поджигателей сухой травы задержали в Гдовском районе

Четырёх нарушителей задержали в Гдовском районе во время поджога травы, пишет газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Поджоги сухой травы начали фиксировать в муниципалитете с середины марта. В основном это происходило на территории Гдова.

Четырёх поджигателей удалось установить, обнаружив их во время поджога травы. Двое из них получили штрафы в размере пяти тысяч рублей, двое – предупреждения.

Напомним, что на территории Псковской области с 1 апреля установлен пожароопасный период. Сообщить о горении сухой травы можно по телефонам 101 или 112.

Ранее двух нарушителей правил пожарной безопасности выявили в Плюсском районе.

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