Четырёх поджигателей сухой травы задержали в Гдовском районе

10:45, 04 апреля 2025, ПАИ

Четырёх нарушителей задержали в Гдовском районе во время поджога травы, пишет газета «Гдовская заря».

Поджоги сухой травы начали фиксировать в муниципалитете с середины марта. В основном это происходило на территории Гдова.

Четырёх поджигателей удалось установить, обнаружив их во время поджога травы. Двое из них получили штрафы в размере пяти тысяч рублей, двое – предупреждения.

Напомним, что на территории Псковской области с 1 апреля установлен пожароопасный период. Сообщить о горении сухой травы можно по телефонам 101 или 112.

Ранее двух нарушителей правил пожарной безопасности выявили в Плюсском районе.