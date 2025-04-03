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Общество

Двух нарушителей правил пожарной безопасности выявили в Плюсском районе

Рейд по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в разгар палов сухой травы прошел в Плюсском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Двух нарушителей правил пожарной безопасности выявили в Плюсском районе. Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

Главное управление МЧС России по региону и Противопожарный лесной центр, а также Плюсское лесничество провели рейд, в результате которого выявили двух нарушителей. В отношении нарушивших правила пожарной безопасности собственников земельных участков проводится административное расследование, по результатам которого правообладателей привлекут к административной ответственности.

Рейд прошел для выявления и пресечения нарушений, а также профилактики природных пожаров и мониторинга земельных участков, соседствующих с государственным лесным фондом в Плюсском районе.

Напомним, что с 1 апреля на территории Псковской области установлен пожароопасный сезон.

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