Студент ВЛГАФК примет участие в чемпионате Европы по греко-римской борьбе
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев примет участие в чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который пройдёт в Словакии с 7 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Лалаев в составе сборной России отправится на соревнования, где поборется за медали в весовой категории до 60 килограммов. Он является магистром первого курса академии.
В прошлом году Садык Лалаев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Тиране, а также занял третье место чемпионата Европы в Бухаресте.
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