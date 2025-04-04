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Судимый за изнасилование и грабёж калининградец обокрал мужчину на псковском железнодорожном вокзале

Судимый за изнасилование и грабёж калининградец обокрал мужчину на псковском железнодорожном вокзале, сообщили ПАИ в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Фото здесь и далее: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В дежурную часть Псковского ЛО МВД России на транспорте обратился мужчина, который заявил о краже рюкзака в зале ожидания железнодорожного вокзала Пскова. В рюкзаке находились личные вещи, мобильный телефон и банковская карта.

Транспортные полицейские по горячим следам задержали 64-летнего уроженца Калининграда, который и украл рюкзак.

Установлено, что мужчина заметил чужой рюкзак и, пока за ним никто не наблюдал, забрал его себе, а затем покинул вокзал. Чужой банковской картой он расплатился в торговых павильонах, а остальное выкинул в мусорный бак.

Также установлено, что мужчина был неоднократно судим за мошенничество, изнасилование, грабёж и использование подложных документов, в том числе и за пределами России, а также привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещённых местах.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 (кража) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств). Мужчину заключили под стражу.

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