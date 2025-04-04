Псковичи назвали идеальную модель распределения семейного бюджета

11:33, 04 апреля 2025, ПАИ

63 % псковичей считают, что в идеале деньги в семье должны быть общие, а траты супруги должны согласовывать друг с другом, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 26 марта по 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

11 % респондентов предпочитают, чтобы в семье были раздельные финансы (чаще на этом настаивают мужчины), 9 % псковичей – свободные расходы из общей «копилки».

58 % опрошенных женщин и 55 % мужчин считают, что заработок должен быть выше у того, кто в этом сильнее и успешнее, вне зависимости от пола. Тем не менее 47 % мужчин и 39 % женщин по-прежнему придерживаются мнения о классической роли мужчины-добытчика в семье. В реальности так и получается, что в браке больше зарабатывает муж, отметили 57 % мужчин и 51 % женщин.