Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи назвали идеальную модель распределения семейного бюджета

63 % псковичей считают, что в идеале деньги в семье должны быть общие, а траты супруги должны согласовывать друг с другом, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 26 марта по 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Фото: ПАИ

11 % респондентов предпочитают, чтобы в семье были раздельные финансы (чаще на этом настаивают мужчины), 9 % псковичей – свободные расходы из общей «копилки».

58 % опрошенных женщин и 55 % мужчин считают, что заработок должен быть выше у того, кто в этом сильнее и успешнее, вне зависимости от пола. Тем не менее 47 % мужчин и 39 % женщин по-прежнему придерживаются мнения о классической роли мужчины-добытчика в семье. В реальности так и получается, что в браке больше зарабатывает муж, отметили 57 % мужчин и 51 % женщин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

О живописном могильнике у деревни Замогилье рассказали псковские археологи
04 апреля 2025

Об изменении цен на непродовольственные товары в Псковской области рассказали специалисты
04 апреля 2025

Почти четверть проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалась фальсификатом
04 апреля 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
04 апреля 2025

Главврач детской поликлиники станет гостьей программы ​«Анамнез»
04 апреля 2025

Специалисты «Россетей» рассказали, как помогали гдовскому аисту Гусару с новосельем
04 апреля 2025

В Псковской области снова выпадет снег и наступят морозы
04 апреля 2025

​Мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...