Круглый стол о краеведении, истории и археологии проходит в Пушкинском заповеднике

11:36, 04 апреля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу XV круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти музейщика, историка и краеведа, педагога, специалиста по охране памятников Михаила Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Заместитель директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева приветствовала участников и слушателей круглого стола и напомнила о том, что завершившийся 2024-й был годом тройного юбилея для музея: 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, 125-летие с момента основания Пушкинского заповедника и 200-летие приезда поэта в Михайловское, в так называемую северную ссылку. Подготовка к юбилею шла практически в течение пяти лет. Екатерина Дмитриева кратко остановилась на наиболее масштабных реставрационных и экспозиционных работах.

На сегодняшнем заседании идёт речь об отдельных моментах из истории Святогорья, от допушкинских времён до событий из новейшей истории. Среди заявленных к выступлениям докладов и сообщений, например, такие как: «История могилы Александра Сергеевича Пушкина в фотографиях и художественных изображениях» (докладчик – Анна Банько, старший научный сотрудник Пушкинского заповедника), «Опочецкий край. К вопросу об энциклопедии достопримечательностей пушкинских мест» (Игорь Лагунин, действительный член Академии архитектурного наследия, Псков), «К истории могилы Платона Пушкина» (Андрей Васильев, хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных), многие другие.

Планируется, что материалы круглого стола памяти Михаила Васильева в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут изданы в одном из последующих выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта книжная серия выходит в свет силами музея с 1996 года.