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Общество

О высоте и закрытых окнах расскажет детский омбудсмен Псковской области в авторской программе

Авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля, в 12:30.

Фото: ПАИ

Почему неиспользуемые помещения в зданиях необходимо консервировать?

На что следует обратить внимание, открывая окно или балкон?

Какие меры безопасности помогут предотвратить выпадение детей из окна?

Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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