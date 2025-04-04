О высоте и закрытых окнах расскажет детский омбудсмен Псковской области в авторской программе

12:16, 04 апреля 2025, ПАИ

Авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля, в 12:30.

Почему неиспользуемые помещения в зданиях необходимо консервировать?

На что следует обратить внимание, открывая окно или балкон?

Какие меры безопасности помогут предотвратить выпадение детей из окна?

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