Бытовую химию украла женщина из магазина в Пскове
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
3 апреля около 18:00 росгвардейцам поступило сообщение, что в гипермаркете на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка.
На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 42-летнюю женщину, которая украла из торгового зала бытовую химию.
По факту хищения проводится проверка.
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