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Происшествия

Бытовую химию украла женщина из магазина в Пскове

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

3 апреля около 18:00 росгвардейцам поступило сообщение, что в гипермаркете на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 42-летнюю женщину, которая украла из торгового зала бытовую химию.

По факту хищения проводится проверка.

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