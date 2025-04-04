Нас выбирают за качество связи: T2 запустила новую рекламную кампанию

12:48, 04 апреля 2025, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 в новой маркетинговой кампании решил подчеркнуть высокий уровень технического развития своей сети. Компания продолжает играть по другим правилам и выводить их на новый уровень. В новом ролике команда T2 вновь встала на сторону абонента и отправилась за ним повсюду, чтобы обеспечить устойчивым сигналом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Основой новой рекламной кампании стала идея о том, что современная мобильная связь – это не просто базовые станции, которые дают возможность совершать звонки или принимать вызовы, а часть жизни современного человека. Главным символом кампании стала всем знакомая шкала сигнала. Она демонстрирует уверенное покрытие сети оператора, которое сопровождает абонентов там, где важно. Тем самым бренд подчеркивает, что именно за уверенность в качестве связи T2 выбирают миллионы абонентов.

В рекламном ролике оператор показывает один день главной героини. Бренд транслирует, как качественная связь помогает ей вести активный образ жизни без потери сигнала. Героиня находится в доступе даже в местах с традиционно плохой связью: на вершинах гор, в глубине лесов, в автомобильных тоннелях. Рекламная кампания охватывает все основные каналы коммуникации – телевидение, цифровые платформы, радио, наружную рекламу и социальные сети.

T2 продолжает следовать концепции нового уровня других правил – стремится обеспечить своих абонентов уникальными продуктовыми возможностями, высоким качеством обслуживания и технического сервиса. Все направления деятельности обновлённого бренда обусловлены амбициями оператора стать лидером рынка, которые компания представила в сентябре 2024 года. В стартовавшей рекламной кампании T2 решила ещё раз напомнить о своих намерениях и подчеркнуть, что всегда стоит на стороне абонента.

«Несомненно, качество связи – одно из самых приоритетных направлений в работе любого мобильного оператора. Но для T2 качество связи – это в первую очередь про людей и про их интересы, что и лежит в основе нашей философии. Мы многое делаем для клиентов: непрерывно модернизируем свои технологические решения и расширяем площадь покрытия. Абоненты T2 могут наслаждаться кристально чистым звуком во всех регионах T2 благодаря технологии VoLTE и получать новый опыт пользования высокоскоростным мобильным интернетом с опцией 5G Ready. Исследования показывают, что все эти шаги находят позитивный отклик у потребителей. Мы благодарны миллионам абонентов, которые выбирают нас за качество связи», – отметил директор по маркетингу T2 Егор Бормусов.

Состав творческой группы:

T2: директор по маркетингу Егор Бормусов, креативный директор Вячеслав Федутик, руководитель направления маркетинговых коммуникаций Дарья Тарасова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям Александра Напалкова, специалист по маркетинговым коммуникациям Виктория Казанцева;

McCann (креативное агентство);

DuckSoup (продакшен).

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