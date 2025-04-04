Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Расширение мер поддержки участников СВО поддержали депутаты областного Собрания на заседании ПАСЗР в Вологде

Инициативы по поддержке участников специальной военной операции и их семей обсудили представители законодательных органов Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике в Вологде. В работе комитета приняли участие вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих и депутат Артур Гайдук, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Парламентарии предложили исключить денежное довольствие участника СВО из расчёта среднедушевого дохода семьи. Сейчас такая норма действует только для семей мобилизованных бойцов. Для добровольцев и контрактников используют другой подход, где денежное довольствие учитывается, из-за чего семьям отказывают в предоставлении определённых выплат.

Ещё одна поддержанная членами комитета инициатива касается бойцов, вернувшихся с фронта. Для участников СВО, вставших на учёт по безработице, предлагается установить максимальный размер пособия. Выплата предусмотрена в течение года с момента постановки на учёт. Подготовлены соответствующие поправки в федеральный закон «О занятости населения в РФ».

«На уровне страны и регионов принимаются системные шаги по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Помимо того, что эти меры помогают в решении житейских вопросов, система государственной помощи участникам СВО свидетельствует о признании и благодарности общества тем, кто защищает национальные интересы», – прокомментировал итоги заседания Игорь Дитрих.

Инициативы, поддержанные постоянным комитетом ПАСЗР по социальной политике, будут рассмотрены на ближайшей конференции Парламентской ассоциации. В случае их одобрения делегатами всех законодательных органов Северо-Запада предложения региональных парламентариев будут направлены на федеральный уровень.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

Билайн подвёл итоги масштабной стройки в Псковской области
04 апреля 2025

Нас выбирают за качество связи: T2 запустила новую рекламную кампанию
04 апреля 2025

Снег выпадет в Псковской области 5 апреля
04 апреля 2025

О высоте и закрытых окнах расскажет детский омбудсмен Псковской области в авторской программе
04 апреля 2025

О живописном могильнике у деревни Замогилье рассказали псковские археологи
04 апреля 2025

Об изменении цен на непродовольственные товары в Псковской области рассказали специалисты
04 апреля 2025

Почти четверть проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалась фальсификатом
04 апреля 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...