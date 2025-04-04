Средняя цена нового отечественного автомобиля выросла на 13%

13:41, 04 апреля 2025, ПАИ

В марте средняя стоимость нового отечественного автомобиля составила 1,59 миллиона рублей, что на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

Также в марте на 9 %, до 3,74 миллиона рублей, в России выросла средняя стоимость китайской марки. В число самых подорожавших моделей вошли седан FAW Bestune B70 стоимостью 3,18 миллиона рублей, Livan X6 Pro за 2,72 миллиона рублей и GAC GS3, стоимость которого достигла 1,79 миллиона рублей.

Лидером по высокой средней стоимости осталась Москва – в столице цена за новую машину в марте достигла 5,16 миллиона рублей.

Ранее аналитики предположили, что автомобили с пробегом могут подешеветь в России на 5–10 %, однако подобные изменения будут происходить постепенно.