Министр промышленности и торговли посетил завод «СКТ Групп» в Пскове

13:10, 04 апреля 2025, ПАИ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили завод «СКТ Групп» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

С работой производственных линий делегацию ознакомили гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов, заместитель гендиректора по управлению кабельным дивизионом Алексей Фризен и директор ООО «СКТ Групп» Алексей Сохраннов.

Представители Минпромторга и Псковской области осмотрели производственные линии, цеха завода, в том числе и новый комплекс по производству поливинилхлоридных пластикатов, ознакомились с образцами готовой продукции – это кабельные изделия различного назначения, уникальные сварочные комплексы.

Сотрудники предприятия показали процесс сварки комплексом «Север-1 М» образцов гибкой трубы, которая используется для нефтегазовых месторождений.

Антон Алиханов и Михаил Ведерников обсудили с руководством предприятия возможности импортозамещения и экспорта продукции, производственные мощности завода и перспективы развития площадки.

С 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект по увеличению объёмов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счёт перемещения производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга. В октябре 2024 года в присутствии замминистра промышленности и торговли Михаила Иванова, Михаила Ведерникова и генерального директора «Акрон Холдинг» Павла Морозова произведен запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель».