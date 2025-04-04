Первые грибы-сморчки находят в лесах Псковской области
Одни из первых съедобных грибов выросли в лесах Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила местная жительница Людмила Иванова.
«Сейчас их немного, но после потепления станет больше. Сморчки можно сушить и мариновать», – рассказала Людмила Иванова.
Ранее сообщалось, что первые грибы начали находить грибники в лесах Псковской области ещё в первой половине марта.
Напомним, что несмотря на тёплые дни на этой неделе, в выходные возможно похолодание.
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