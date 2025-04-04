Первые грибы-сморчки находят в лесах Псковской области

14:25, 04 апреля 2025, ПАИ

Одни из первых съедобных грибов выросли в лесах Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила местная жительница Людмила Иванова.

«Сейчас их немного, но после потепления станет больше. Сморчки можно сушить и мариновать», – рассказала Людмила Иванова.

Ранее сообщалось, что первые грибы начали находить грибники в лесах Псковской области ещё в первой половине марта.

Напомним, что несмотря на тёплые дни на этой неделе, в выходные возможно похолодание.