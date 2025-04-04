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Общество

Великолучане могут бесплатно проверить тонометры 4 и 7 апреля

Великолучане могут бесплатно проверить тонометры 4 и 7 апреля. Их работу проконтролируют специалисты Псковского ЦСМ Росстандарта, пишет Luki.News.

Всем желающим также дадут рекомендации по дальнейшему использованию техники. Благодаря всероссийской акции с 2018 года было проверено более 110 тысяч приборов. Порядка 10 % из них были не рекомендованы к использованию.

Мероприятие пройдёт на улице Некрасова, 8 в Великих Луках. Оно продлится с 9:00 до 16:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон (8 811-53) 7-89-00.

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