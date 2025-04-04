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Спорт

Forbes назвал самого богатого владельца спортивного клуба в мире

Стив Балмер, экс-гендиректор Microsoft и владелец клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс», возглавил рейтинг Forbes самых богатых владельцев спортклубов с состоянием $118 млрд. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Второе место у Роба Уолтона («Денвер Бронкос», $110 млрд), третье – у Мириам Адельсон («Даллас», $32,1 млрд). Россиян в списке нет.

Бернар Арно ($178 млрд), владелец LVMH и клуба «Париж», не включен в список, так как Forbes не учитывает владельцев клубов второго дивизиона.

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