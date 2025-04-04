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Общество

Весенняя уборка воинских захоронений продолжается в Новоржевском округе

Весенняя уборка воинских захоронений продолжается на территории Новоржевского муниципального округа, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: глава Выборской волости Елена Соколова

В Выборской волости навели порядок на братских воинских захоронениях в деревнях Мартюши, Редкино, а также на одиночной могиле в деревне Мосеево. В уборке приняли участие неравнодушные новоржевцы.

Вместе с этим в деревне Барута прошла акция по благоустройству территории вокруг мемориала «Обелиск». Местные жители убрали сухие листья, опилили лишние ветки и вывезли весь мусор.

Фото здесь и далее: Барутская сельская библиотека

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддерживать порядок там, где увековечена память героев Великой Отечественной войны», – отметили участники мероприятия.

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