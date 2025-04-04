Весенняя уборка воинских захоронений продолжается в Новоржевском округе

17:09, 04 апреля 2025, ПАИ

Весенняя уборка воинских захоронений продолжается на территории Новоржевского муниципального округа, пишет газета «Земля Новоржевская».

В Выборской волости навели порядок на братских воинских захоронениях в деревнях Мартюши, Редкино, а также на одиночной могиле в деревне Мосеево. В уборке приняли участие неравнодушные новоржевцы.

Вместе с этим в деревне Барута прошла акция по благоустройству территории вокруг мемориала «Обелиск». Местные жители убрали сухие листья, опилили лишние ветки и вывезли весь мусор.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддерживать порядок там, где увековечена память героев Великой Отечественной войны», – отметили участники мероприятия.