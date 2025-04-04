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ФК «Псков» сыграет в Кубке Северо-Запада по футболу

Футбольный клуб «Псков» сыграет в Кубке ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет, который пройдёт в Вологде с 28 апреля до 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

ФК «Псков» сыграет в Кубке Северо-Запада по футболу. Фото: ФК «Псков»

В соревнованиях примут участие восемь коллективов из Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга.

Восемь команд поделили на две группы по четыре коллектива. В полуфинал выйдут по два лидера каждого квартета. Остальные разыграют места с пятого по восьмое.

Псковскую область представит клуб «Псков», который начнёт турнир в группе «Б» с командами «Динамо-Вологда», «Звезда» (Санкт-Петербург) и «Лидер» (Санкт-Петербург).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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