ФК «Псков» сыграет в Кубке Северо-Запада по футболу

17:16, 04 апреля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграет в Кубке ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет, который пройдёт в Вологде с 28 апреля до 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях примут участие восемь коллективов из Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга.

Восемь команд поделили на две группы по четыре коллектива. В полуфинал выйдут по два лидера каждого квартета. Остальные разыграют места с пятого по восьмое.

Псковскую область представит клуб «Псков», который начнёт турнир в группе «Б» с командами «Динамо-Вологда», «Звезда» (Санкт-Петербург) и «Лидер» (Санкт-Петербург).

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