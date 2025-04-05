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Общество

В Псковской области увеличилось количество супружеских браков

В январе текущего года увеличилось количество браков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, за указанный период количество заключённых браков выросло до 178 – это на четыре брака больше, чем в январе прошлого года. Число разводов тоже показало положительную динамику: в январе 2024 года свой брак расторгли 229 пар, а в этом году – 159 пар.

Добавим, что в 2024 году более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам.

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