В Псковской области увеличилось количество супружеских браков

18:12, 05 апреля 2025, ПАИ

В январе текущего года увеличилось количество браков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, за указанный период количество заключённых браков выросло до 178 – это на четыре брака больше, чем в январе прошлого года. Число разводов тоже показало положительную динамику: в январе 2024 года свой брак расторгли 229 пар, а в этом году – 159 пар.

Добавим, что в 2024 году более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам.