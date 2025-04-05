В Псковской области увеличилось количество супружеских браков
В январе текущего года увеличилось количество браков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, за указанный период количество заключённых браков выросло до 178 – это на четыре брака больше, чем в январе прошлого года. Число разводов тоже показало положительную динамику: в январе 2024 года свой брак расторгли 229 пар, а в этом году – 159 пар.
Добавим, что в 2024 году более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам.
Проведённая в Пскове выездная стажировка Минпромторга поможет популяризировать промышленность в народе – эксперт