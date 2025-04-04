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Общество

Как не допустить трагедию у открытых окон, напомнили псковичам

О правилах безопасности детей у раскрытых окон напомнила детям и их родителям уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

Заброшенные здания привлекают внимание подростков и подвергают их риску, поэтому все неиспользуемые помещения и жилые постройки должны быть законсервированы, отмечает Наталия Соколова.

Родители и дети должны помнить о границе между свежим воздухом и опасностью. С приходом тепла в Псковскую область, многие открывают окна настежь, забывая про безопасность детей.

«Помните, что противомоскитная сетка не спасёт ребёнка от выпадения, а, наоборот, создаст для него иллюзию безопасности. Большинство случаев выпадения детей из окон Псковской области, и по России в целом, происходит именно при облокачивании на сетку», – напомнила уполномоченная по правам ребёнка.

Для того, чтобы обезопасить своего ребёнка не ставьте мебель рядом с окнами, установите фиксаторы, предупреждайте детей об опасности открытых окон и не оставляйте их без присмотра.

Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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